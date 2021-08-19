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- ABD'de bomba yüklü araç ihbarıyla Kongre Binası boşaltıldı
ABD'de bomba yüklü araç ihbarıyla Kongre Binası boşaltıldı
Yapılan bomba ihbarını ABD polisinin de doğrulamasıyla birlikte Kongre Kütüphanesi tahliye edildi.
- Haber Merkezi
- 19.08.2021 - 17:54
- Güncelleme : 19.08.2021 - 18:02
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de aktif bomba ihbarında bulunduldu.
Washington'daki Kongre Binası'nda olduğuna dair yapılan bomba ihbarının ardından polis ekipleri de olayı doğruladı.
BOMBA İHBARI DOĞRULANDI
Bölgedeki Kongre Kütüphanesi yakınında yapılan "aktif bomba tehdidi" soruşturmasının ardından ekipler harekete geçti.
BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ
Hem Kongre Kütüphanesi hem de Cannon House Ofis Binası tahliye edildi.