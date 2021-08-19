ABD'de bomba yüklü araç ihbarıyla Kongre Binası boşaltıldı

Yapılan bomba ihbarını ABD polisinin de doğrulamasıyla birlikte Kongre Kütüphanesi tahliye edildi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'de aktif bomba ihbarında bulunduldu.

Washington'daki Kongre Binası'nda olduğuna dair yapılan bomba ihbarının ardından polis ekipleri de olayı doğruladı.

BOMBA İHBARI DOĞRULANDI

Bölgedeki Kongre Kütüphanesi yakınında yapılan "aktif bomba tehdidi" soruşturmasının ardından ekipler harekete geçti.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Hem Kongre Kütüphanesi hem de Cannon House Ofis Binası tahliye edildi.