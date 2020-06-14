ABD'de Brooks’un öldürüldüğü restoran ateşe verildi

Atlanta kentinde göstericiler, siyahi Rayshard Brooks’un polis tarafından otoparkında öldürüldüğü fast-food restoranını ateşe verdi. Olayın ardından Atlanta Emniyet Müdürü istifa etti.

ABD'nin Minneapolis şehrinde 25 Mayıs’ta siyahi George Floyd'un polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ederken, benzer bir olay daha yaşandı.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde aldığı ihbar üzerine bir fast-food restoranına ait otoparkta giden polis, arabasının içinde uyuyan 27 yaşındaki siyahi Rayshard Brooks’u araçtan indirerek gözaltına almak istedi.

Direnen Brooks, polisin kendisini vurduğu şok tabancasını alarak kaçmaya çalıştı.

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KAÇARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Siyahi genç, polisin ateş etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından ABD’liler sokaklara döküldü.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Protestocular, eyaletler arası otoyolu trafiğe kapatarak, olayın gerçekleştiği fast-food restoranını ve oto parktaki araçları ateşe verdi. Polis, restoranın yakınındaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Atlanta Emniyet Müdürü Erika Shields olaylar nedeniyle görevinden istifa ederken, olaya karışan polislerin de açığa alındığı belirtildi.

İSTİFAYI KABUL ETTİ

Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Brooks'un ölümüyle ilgili olarak Shields’ın istifasını kabul ettiğini duyurdu. Öte yandan şehirde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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(POLİS - GARRETT ROLFE)

(POLİS - DEVIN BRONSAN)