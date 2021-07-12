ABD'de cesedi bulunan Yasemin Uyar kimdir? Yasemin Uyar olayı...

ABD'de ormanlık alanda cesedi bulunan Yasemin Uyar'ın kim olduğuna dair bilgiler araştırılıyor. Olayı öğrenenler, "Yasemin Uyar kimdir? Neden öldürüldü? Sorusunu gündeme taşıdı.

ABD'de yaşayan ve 24 yaşında olan Yasemin Uyar'ın cesedi ormanlık alanda bulundu. Genç kadının cesedinin bulunmasının ardından kim olduğu araştırılmaya başlandı.

2 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Uyar'ın neden öldüğü merak ediliyor.

Olayı öğrenenler, "Yasemin Uyar kimdir? Neden öldürüldü?" Sorusuna cevap arıyor.

YASEMİN UYAR KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Yasemin Uyar, ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşıyordu. 24 yaşındaki Uyar'ın 2 yaşında Sebastian adında bir oğlu olduğu öğrenildi. Uyar, bir eczanede kasiyerlik yaparak geçimini sağlıyordu.

Ormanlık alanda cesedi bulunan Yasemin Uyar, eski sevgilisi ve oğlunun babası 27 yaşındaki Brooklyn'li Tyler Rios tarafından kaçırıldıktan sonra vahşice katledildi. Çiftin, Rios'un şiddete eğilimli tavırları yüzünden ayrıldığı öğrenildi. Ancak genç kadın ayrıldıktan sonra şiddet görmeye devam etti.

Rios'un, ayrılmalarına rağmen Yasemin Uyar'ı takip ettiği ve tacizde bulunduğu öğrenildi. Genç kadını ve 2 yaşındaki oğlunu kaçıran Rios cinayeti gerçekleştirdi. Genç kadının cansız bedeni ormanlık alana atıldı.

DAHA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

Yasemin Uyar'ın başına gelenler, cuma öğleden sonra Sebastian'ın kreşe gitmemesi üzerine ortaya çıktı. Yasemin Uyar'ın işe gitmediğinin öğrenilmesi üzerine harekete geçildi. 24 yaşındaki kadın ile 2 yaşındaki oğlu için arama emri çıkarılmıştı. Yasemin Uyar'ın cansız bedeninin ormanlık alanda bulunması sonrasında acılı anne Karen Uyar, cumartesi gecesi kızının ölü bulunduğunu doğruladı.

Yasemin Uyarı'ın annesi Karen genç kadının oğlu Sebastian'ın ise babasının yanında bulunduğunu söyledi. Karen Uyar, katilin daha önce birçok kez tutuklandığını ve birçok uzaklaştırma emri bulunduğunu aktardı.