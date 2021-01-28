ABD'de çöpe atılacak koronavirüs aşıları için geceden sıraya giriyorlar

Los Angeles kentinde yüzlerce kişi koronavirüs aşıları için sağlık merkezlerinin önünde sabahlıyor. Amaç, randevusunu kaçıranların aşılarına ulaşmak ve bu hastalıktan kurtulmak…

Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yüzlerce kişi çöpe atılacak koronavirüs aşıları için sağlık merkezleri önünde saatlerce bekliyor.

Kedren Toplum Sağlığı Merkezi'nde geceden itibaren sıraya girenlerin amacı randevusunu kaçıranların aşılarına ulaşmak…

MEVCUT KRİTERLERİ KARŞILAMAYANLARA AŞI YOK

Sınırlı sayıda tedarik edilen Pfizer-BioNTech ve Moderna dozları için randevu almanın oldukça zor olduğu kentte ilk olarak sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üstü insanlar aşılanıyor.

Kentin sağlık otoritesi, mevcut kriterleri karşılamayan kişilere artık koronavirüs aşısı vermeyi resmi olarak onaylamıyor.

ABD'de çöpe atılacak koronavirüs aşıları için bekleyiş İZLE

AŞI, AÇILDIKTAN SONRA 6 SAAT İÇİNDE KULLANILMALI

Hastalar gelmediği veya gün sona erdiği için dozların kullanılmama riskinin olduğu zamanlarda, adayları hızlı bir şekilde aramak zor olduğu için bu şekilde gayri resmi bekleme sıraları oluşuyor.

Kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü için Kedren merkezi aşılama programını denetleyen doktor Jerry Abraham, koronavirüs aşısının bir kez açtıktan sonra altı saat içinde kullanılması gerektiğini söylüyor.

“UMUTLU GENÇLERİN AYRILDIĞIN GÖRMEK ÜZÜCÜ”

Randevusu olanların sadece yüzde üçünün gelemediğini belirten Abraham, "Umutlu gençlerin sabah 2'de gelip saatler sonra aşı olmadan ayrıldığını görmek üzücü." diyor.