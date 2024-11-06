Haber Merkezi
ABD'de Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle Demokratların adayı seçilen Kamala Harris ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, başkanlık için yarışıyor.
Kıran kırana geçen yarış sürerken şu anki verilere göre Donald Trump, Kamala Harris'e karşı seçimi önde götürüyor.
TRUMP'IN SEÇİM MERKEZİNDE BAYRAM HAVASI
Trump'ın seçimi önde götürmesiyle birlikte Cumhuriyetçiler'de sevinç havası hakim.
Tabii bu hava, Trump'ın New York'taki seçim takip merkezine de yansıdı.
New York'taki seçim merkezinden paylaşılan bir görüntü, o sevinci gözler önüne serdi.
ALKIŞLAR VE SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI BİR ARADA...
Trump'ın seçim takip merkezine gelmesiyle birlikte alkışlar peş peşe duyuldu.
Alkışlarla birlikte sevinç çığlıkları da beraber yükseldi.
İşte o anlar...
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış