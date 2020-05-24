ABD'de düzenlenen havuz partisi tepki çekti

Ozarks Gölü'nde onlarca ABD'linin katılımıyla gerçekleştirilen havuz partisinde koronavirüs unutuldu.

ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bine yaklaştı.

Ülkenin birçok kentinde bunca ölüme rağmen hem karantina protestosu var hem de umursamazlık...

KORONAVİRÜS UNUTULDU

Bugün çekilen görüntüler, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Missouri eyaletine yakın bir bölgede bulunan Ozarks Gölü'ndeke plajda düzenlenen havuz partisine, onlarca ABD'li adeta akın etti.

ABD'de havuz partisi düzenlendi İZLE

HAVUZUN RENGİ BİLE DEĞİŞTİ

Koronavirüs endişesi taşımayanlar, havuzu hıncahınç doldurdu. Dikkat çeken bir başka ayrıntı ise havuzun renginin hemen değişmesi oldu.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiler de çığ gibi büyüdü.