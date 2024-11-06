ABD'de el değiştiren eyaletler Georgia ve Pensilvanya: Donald Trump kazandı

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ABD'de seçim heyecanı...

Aylar süren seçim yarışının ardından Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'in kozlarını paylaştığı seçim için milyonlar sandığa gitti.

Seçimin bazı eyaletlerde tamamlanmasıyla heyecan tavan yaptı.

Delege sayılarının çokluğu ve her seçimde parti değiştiren salıncak eyaletlerde ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE TRUMP KAZANDI

Delege sayısının çokluğuna göre başkanın seçildiği seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump kazandı.

270 delege barajını geçen Trump'ın, 277 delege ile başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığı bildirildi.

PARTİ DEĞİŞTİREN İLK EYALET GEORGIA

Salıncak eyaletler arasında yer alan Georgia'da Donald Trump, 2 milyon 644 bin 637 oy alarak 16 delegenin hepsine sahip oldu.

2020 seçimlerinde ise Joe Biden, 11 bin 779 oy farklı ile Georgia'da galip gelmişti.

Georgia, Donald Trump'ın Demokratlardan aldığı ilk eyalet oldu.

PENSİLVANYA DA CUMHURİYETÇİLERE GEÇTİ

Bir diğer salıncak eyalet olan Pensilvanya'da ise 3 milyon 384 bin 782 oy oranı ile 19 delegeyi kazanan Trump galip geldi.

Geçmiş seçimlerde Trump, rakibi Joe Biden karşısında bu eyaleti 81 bin 660 oy farkı ile kaybetmişti.

Pensilvanya Demokratlardan, Cumhuriyetçi Parti'ye geçen ikinci eyalet oldu.