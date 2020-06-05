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ABD'de eylemci havai fişeği aracın içine attı

ABD'de eylemci havai fişeği aracın içine attı

Irkçılık karşıtı protestolarda bir kişi, göstericilerin arasında havai fişek atmak istedi. Durumu erken fark eden bir diğer protestocu ise havai fişeği alıp, o adamın aracının içine attı.