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    ABD'de eylemci havai fişeği aracın içine attı

    Irkçılık karşıtı protestolarda bir kişi, göstericilerin arasında havai fişek atmak istedi. Durumu erken fark eden bir diğer protestocu ise havai fişeği alıp, o adamın aracının içine attı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 14:29
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    ABD'de eylemci havai fişeği aracın içine attı

    ABD'nin Minnesota eyaleti içerisinde yer alan Minneapolis'te siyahi George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerde 10'uncu güne girildi.

    Ülkede protestolar sürerken, her gün şiddet içeren yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

    HAVAİ FİŞEĞİ ARACIN İÇİNE BIRAKTI

    Minneapolis'te olduğu belirtilen görüntüde, bir kişi, göstericilerin arasında havai fişek atmak istedi.

    Durumu erken fark eden bir diğer protestocu ise havai fişeği alıp, o adamın aracının içine attı. Bu anlar kameraya yansıdı.

    ABD'de eylemci havai fişeği arabanın içine attı İZLE

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