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DHA

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 25 Mart akşamı 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alındı.

24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürüldü.

Yargıç William K. Sessions, avukatların yaptığı başvuru üzerine Rümeysa Öztürk’ün Vermont’a nakledilmesi kararını aldı.

"CİDDİ ANAYASAL ENDİŞELER DİLE GETİRİLMİŞTİR"

Sessions açıklamasında, “Öztürk, gözaltına alınışı ve tutukluluğuyla ilgili ciddi anayasal endişeler dile getirmiştir. Bu endişeler, bu mahkemede tam ve adil bir şekilde değerlendirilmelidir.” dedi.

Rümeysa Öztürk, 9 Mayıs'ta gerçekleşecek kefalet duruşması öncesinde 1 Mayıs'a kadar Louisiana'dan Vermont'a nakledilecek.