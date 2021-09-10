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    ABD'de FETÖ'cü yapılanma, Baykar'a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi

    FETÖ, PKK ve Ermeni lobilerinin ortak kurulumu olan ABD menşeili Türk Demokrasi Projesi, gelişen İHA ve SİHA'lara karşı Baykar'a CAATSA yaptırımı uygulanması çağrısı yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 11:49
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 11:51
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    ABD'de FETÖ'cü yapılanma, Baykar'a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi

    ABD'de Türkiye karşıtı grupların bir araya gelerek kurduğu Türk Demokrasi Projesi (TDP) isimli yapılanma, Türkiye karşıtı propogandalarını sürdürüyor.

    Kurucuları arasında hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarılan Aykan Erdemir'in de olduğu Proje'nin son hedefi Baykar oldu.

    Tüm dünyaya geliştirdikleri İHA ve SİHA'larla ün salan Baykar'a karşı propaganda yapan FETÖ, PKK ve Ermeni lobilerinin ortak noktası olan yapılanma, TB2'yi hedef aldı.

    TÜRKİYE'YE AMBARGO UYGULANMASINI İSTEDİLER

    Yayınladıkları yeni bildiriyle Baykar'ın geliştirdiği TB2'nin dünyada ilk 4'e girdiğini yazan Türk Demokrasi Projesi, Türkiye'ye ambargo uygulanması gerektiğini söyledi.

    ABD de FETÖ cü yapılanma, Baykar a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi #1

    ÜÇ ABD'Lİ ŞİRKETİ, BAYKAR'LA BAĞLANTI KOPARMAYA ÇAĞIRDILAR

    Türkiye'yi sivillere saldırı yalanıyla suçlayan Proje, üç ABD şirketini Baykar ile bağlantılarını koparmaya davet etti.

    ABD de FETÖ cü yapılanma, Baykar a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi #2

    "DÜNYANIN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ İHA ÜRETİCİSİ TÜRKİYE"

    SİHA ve İHA'daki başarılı gelişmelerin aleyhte olduklarını savunan yapılanma, internet sitelerindeki bildiride, "Türkiye, son yirmi yılda drone programını genişletti ve şu anda dünyanın dördüncü en büyük insansız hava aracı (İHA) üreticisi konumunda." ifadelerine de verdi.

    ABD de FETÖ cü yapılanma, Baykar a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi #3

    ABD'YE TÜRKİYE İÇİN YAPTIRIM ÇAĞRISINDA BULUNDULAR

    TDP'nin yayınladığı yazıda, Türk insansız hava araçlarına karşı Amerikan Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanması talebi yer aldı.

    ABD de FETÖ cü yapılanma, Baykar a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi #4

    BAYKAR'I DAHA ÖNCE DE ENGELLEDİLER

    Bu gelişimi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini aktaran Türk Demokrasi Projesi, daha önce de GPS teknolojilerinde gelişmiş bir firma olan Garmin'in Baykar'a ürün satışını engellediklerini ve bunun karşılığında şirketi takdir ettiklerini doğruladı.

    ABD de FETÖ cü yapılanma, Baykar a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi #5

    ABD de FETÖ cü yapılanma, Baykar a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi #6

    ABD de FETÖ cü yapılanma, Baykar a CAATSA yaptırımı uygulanmasını istedi #7

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