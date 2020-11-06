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    ABD'de Georgia eyaletinde yeniden sayım yapılacak

    ABD'de Georgia eyaletinde yeniden sayım yapılacak

    ABD'de seçim sonuçlarının başa baş gittiği 16 delegeye sahip Georgia'da, eyalet sekreteri adaylar arasındaki fark çok az olduğu için yüksek ihtimalle yeniden sayım yapılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.11.2020 - 19:04
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 19:33
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    Georgia eyaletinin seçimden sorumlu yetkilileri, eyalette oy sayımının yeniden yapılacağını duyurdu.

    Eyalet yasalarına göre oy farkı yüzde 0,5'in altında olursa sayımın tekrarlanması talep edilebiliyor.

    POSTA YOLUYLA KULLANILAN OYLARDA BIDEN ÖNE GEÇMİŞTİ

    Posta yoluyla kullanılan oyların da sayılmasıyla Biden, Trump karşısında öne geçmişti.

    Biden ile Trump arasında yaklaşık 1100 oy fark var. Bu da yüzde 0,1'den daha az bir orana tekabül ediyor.

    ABD de Georgia eyaletinde yeniden sayım yapılacak #1

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