ABD'de görülen Cihantimur davasında savcıdan Türkiye'ye iade talebi Türkiye'de Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olduktan sonra kaçtığı ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur'un iade davasında savcı, Türkiye'ye iadesini ve kararın onay için ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmasını istedi.

Haber Merkezi

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ve medyatik yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'un hız yaptığı lüks aracı ile yol kenarındaki Oğuz Murat Aci’ye çarparak öldürdüğü kaza Türkiye'nin gündeminde.

1 Mart'ta yaşanan kazadan hemen sonra Mısır'a oradan da ABD'ye kaçan Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un ABD'deki Türkiye'ye iade süreci işliyor.

Massachusetts eyaletindeki Boston Bölge Mahkemesi’ndeki iade davası devam ediliyor.

Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua S. Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye bugün sunduğu dilekçeyle sanığın Türkiye’ye iade edilmesini istedi.

"KARAR ABD ADALET BAKANLIĞI'NA SUNULSUN"

Başsavcı Vekili Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti.

DAVANIN DÜŞÜRÜLME TALEBİNE İTİRAZ

Savcılık Cihantimur’un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti.

Savcılığın Cihantimur’un iadesini istediği 22 sayfalık dilekçenin tamamı dava kayıtlarına geçerken, aralarında sanığın psikiyatri raporunun da bulunduğu serbest kalmasına itiraz dilekçesi de kısmen gizlilik kararıyla dava kayıtlarında yer aldı.

İŞLENEN SUÇUN TÜRKİYE VE ABD'DE CEZASI

Savcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Cihantimur’un işlediği suçla ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre 10 yıl hapsi istenebileceğine, aynı suçun ABD’de işlenmesi durumundaysa 8 yıla kadar hapsinin istenebileceğine dikkat çekildi.

EYÜP'TEKİ KAZA VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.