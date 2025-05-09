ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

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ABD'de Filistin'e verdiği destek nedeniyle gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

Öztürk'ün tutukluluğuna son verilerek, hukuki sürecin devam edeceği bildirildi.

45 GÜNDÜR GÖZALTINDAYDI

25 Mart akşamı, ABD'nin Massachusetts eyaletinde arkadaşlarıyla iftar için yola çıkan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltı sürecinden itibaren Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri yakından takip etti.

VERMONT'A NAKLİ İSTENDİ

Bakanlık yetkilileri, konuyla ilgili açıklamasında, 7 Mayıs’ta New York’taki Federal İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi’nin verdiği kararı paylaştı. Mahkeme, ABD hükümetinin, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin Öztürk’ün Louisiana’dan Vermont’a nakledilmesi yönündeki talebine karşı yaptığı itirazı reddetti. Mahkeme, Vermont’un bu konuda uygun yargı yeri olduğuna karar verdi ve Öztürk’ün Vermont’a nakil emrinin 14 Mayıs 2025’e kadar yerine getirilmesini hükmetti.

TÜRKİYE, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öztürk’ün gözaltında tutulduğu Louisiana’daki göçmenlik merkezinde, 9 Mayıs’ta Türkiye’nin Houston Başkonsolosluğu personelinin kendisini ziyaret edeceğini belirtti. Türkiye, bundan sonra da Öztürk’e her türlü konsolosluk desteğini sağlayacağını bildirdi.

Öztürk’ün gözaltına alınmasının ardından, ABD hükümeti, Vermont Federal Bölge Mahkemesi’nin 18 Nisan’daki kararına itiraz ederek temyiz başvurusu yapmıştı. Mahkeme, Öztürk’ün Vermont’a nakledilmesi için verilen kararın geçici olarak durdurulmasına hükmetmişti.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI VE ÖĞRENİM DURUMU

Rümeysa Öztürk, 25 Mart’ta Massachusetts’te arkadaşlarıyla iftar için yola çıktığı sırada, maskeli altı ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edilip sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rubio, Öztürk’ün “Hamas destekçisi” olduğunu iddia ederek, 300'den fazla yabancı öğrencinin vizelerinin iptal edildiğini belirtmişti.

Ancak ABD’li federal yargıç Denise Casper, Öztürk’ün sınır dışı edilmesine karşı geçici bir durdurma kararı almıştı. Öztürk’ün öğrenim gördüğü Tufts Üniversitesi de öğrencisinin serbest bırakılmasını talep etmişti.