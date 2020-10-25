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ABD’de günlük ikinci en yüksek vaka sayısı
Buna göre bir günde 83 bin 718 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede bugüne kadar 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
- AA
- 25.10.2020 - 12:00
ABD Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre koronavirüs pandemisi başladığı günden bu yana ABD’de günlük ikinci en yüksek vaka sayısı bildirildi.
Cumartesi günü 83 bin 718 yeni vaka kaydedildi.
ÖLENLERİN SAYISI 230 BİNİ GEÇTİ
Ülkede vaka sayısı 8 milyon 827 bin 932’ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 68’e yükseldi.