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ABD’de günlük ikinci en yüksek vaka sayısı

ABD’de günlük ikinci en yüksek vaka sayısı

Buna göre bir günde 83 bin 718 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Ülkede bugüne kadar 230 binden fazla kişi hayatını kaybetti.