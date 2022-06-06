ABD'de hayvanları koruyan kadının evinde 30 ölü hayvan bulundu

Hayvanları kurtarma kuruluşunda yöneticilik yapan bir kadın, evindeki korkunç görüntülerle ülkede gündem oldu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde, bir hayvan kurtarma kuruluşunda üst düzey yönetici olan 47 yaşındaki Caroline Dawn Pennington'un evinden hayvan ölüleri çıktı.

New York Post'un haberine göre; Pennington'un evinden kötü kokular gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Gözaltına alındı

Evindeki kafeslerde 28 köpek ve 2 kedi ölüsü bulunan Pennington, hayvanlara kötü muameleden gözaltına alındı.

Açlık ve susuzluktan öldüğü belirtildi

Richland County Şerifi Leon Lott, yaptığı açıklamada, hayvanların açlıktan ve susuzluktan öldüğünü belirterek, "İnsanların, hayvanlara bakmak için emanet ettiği bu kişi, bu güvene ve hayvanların güvenine ihanet etti." değerlendirmesinde bulundu.