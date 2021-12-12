Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
704.148
0.87%
BTXN Coin
40.85
-0.63%
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    ABD'de hortum felaketinin öncesi ve sonrası

    ABD'de hortum felaketinin öncesi ve sonrası

    ABD'de şehirleri adeta ezip geçen hortumdan sonra uydu görüntüleri felaketin boyutlarını ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 12.12.2021 - 12:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'yi hortum vurdu.

    Ülkenin orta batı bölgesi bir kez daha felakete teslim oldu.

    Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgası birçok şehri yerle bir etti.

    ÖLÜ SAYISININ 100'Ü GEÇMESİ BEKLENİYOR

    Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

    ABD'de hortum felaketi ViDEO

    UMUTLAR TÜKENİYOR

    İçinde 110 kişinin olduğu tahmin edilen mum fabrikasından 40 kişi kurtarıldı. Birçok noktada arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlar tükeniyor.

    Yetkililer, Illinois, Edwardsville'deki Amazon deposunda ise altı işçinin öldüğünü ve daha fazla kişi için hayatta kalma umudu olmadığını söyledi.

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #1

    FELAKETİN ÖNCESİ VE SONRASI

    Diğer yandan şehirleri adeta ezip geçen hortumdan sonra uydu görüntüleri felaketin boyutlarını ortaya koydu.

    Hortumun etkili olduğu bölgelerin felaketten önceki ve sonraki fotoğrafları şehirlerin nasıl bir yıkıma uğradığını gözler önüne serdi.

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #2

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #3

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #4

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #5

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #6

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #7

    ABD de hortum felaketinin öncesi ve sonrası #8

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir