ABD'de hortum felaketinin öncesi ve sonrası

ABD'de şehirleri adeta ezip geçen hortumdan sonra uydu görüntüleri felaketin boyutlarını ortaya koydu.

ABD'yi hortum vurdu.

Ülkenin orta batı bölgesi bir kez daha felakete teslim oldu.

Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgası birçok şehri yerle bir etti.

ÖLÜ SAYISININ 100'Ü GEÇMESİ BEKLENİYOR

Kentucky eyaleti Valisi Andy Beshear, dün gece etkili olmaya başlayan hortum nedeniyle eyalette en az 70 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının 100'ü geçebileceğinden endişe duyduklarını söyledi.

ABD'de hortum felaketi ViDEO

UMUTLAR TÜKENİYOR

İçinde 110 kişinin olduğu tahmin edilen mum fabrikasından 40 kişi kurtarıldı. Birçok noktada arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlar tükeniyor.

Yetkililer, Illinois, Edwardsville'deki Amazon deposunda ise altı işçinin öldüğünü ve daha fazla kişi için hayatta kalma umudu olmadığını söyledi.

FELAKETİN ÖNCESİ VE SONRASI

Diğer yandan şehirleri adeta ezip geçen hortumdan sonra uydu görüntüleri felaketin boyutlarını ortaya koydu.

Hortumun etkili olduğu bölgelerin felaketten önceki ve sonraki fotoğrafları şehirlerin nasıl bir yıkıma uğradığını gözler önüne serdi.