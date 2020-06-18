Irkçılığa karşı sokaklarda olan siyahi göstericilere tepki artıyor. İntikam isteyen bazı gruplar beyazların siyahlar tarafından dövüldüğü anlara ait görüntüleri paylaşarak şiddet çağrısında bulunuyor.

ABD’nin Minnesota eyaletinde, George Floyd’un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başta ABD’yi olmak üzere tüm dünyayı kasıp kavuran ırkçılık karşıtı eylemler, hız kesmeden devam ediyor.

Dünyanın her yanına yayılan eylemler, özellikle ABD’de, Afro-Amerikalılara polisler beyazlar tarafından yıllardan beri uygulanan ayrımcılığa karşı kamuoyu oluşturmayı hedefliyor.

"BEYAZLARIN HAYATI ÖNEMLİDİR" HAREKETİ BAŞLADI

Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı tepkiler, din, dil, ırk farketmeksizin çığ gibi büyürken, dinmeyen gösteri ve eylemler bu kez de şiddetin yön değiştirmesine neden oluyor.

ABD’de ırkçılık karşıtı söylemler tersine dönüyor İZLE

“Black Lives Matter” sloganıyla siyahilerin beyazlar tarafından azilmesine karşı duran protestocular, aşırı sağcı beyaz grupların hedefi haline gelmişti. Devam eden gösteriler sırasında birçok siyahi gösterici, ırkçı saldırılarla karşılaşırken sosyal medyada başlayan yeni bir akım, durumu tersine çevirmeye çalışıyor.

BEYAZLARIN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ ANLAR PAYLAŞILIYOR

Binlerce Twitter kullanıcısı, beyazların siyahiler tarafından şiddet gördüğü görüntüleri “Siyahilerin hayatı değerli, peki ya beyazların hayatı?” cümleleriyle paylaşarak yeni bir tartışmanın da fitilini ateşliyor.

İNTİKAM YORUMLARI YENİ BİR ŞİDDETİN HABERCİSİ

Saldırıya uğrayan beyazların görüntüleri, eski-yeni farketmeksizin “onlar da bize saldırıyor” yorumlarıyla paylaşırken, görüntülerin çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılarak yayılması, yeni bir şiddet dalgası endişesini de beraberinde getiriyor.