ABD'de İsrail saldırılarını kendini yakarak protesto eden asker sloganlarla anıldı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kendini yakarak protesto eden ABD askerinin anısı için büyükelçilik önüne çiçekler bırakılarak mum yakıldı.

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AA

ABD, geçtiğimiz günlerde kendini yakarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden bir askere tanık oldu.

Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde protesto düzenlendi.

"Filistin'e özgürlük"

Bushnell, "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim. Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." diyerek kendini ateşe verdi.

Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı.

Ölen askeri anmak için toplandılar

Aralarında Yahudi Amerikalıların da bulunduğu yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek İsrail'in Washington Büyükelçiliği Aaron Bushnell'i anmak için olayın meydana geldiği yerde toplandı.

Sloganlarla protesto ettiler

Pankart, döviz ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarını protesto etti.

Grup üyeleri, Bushnell'in anısı için büyükelçilik önüne çiçekler bırakarak mum yaktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)