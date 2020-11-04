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    ABD’de Joe Biden'ı önde gösteren anketler yanıldı

    ABD’de Joe Biden'ı önde gösteren anketler yanıldı

    Amerika'da seçimlerden önce yapılan tüm anketlerde Joe Biden'ın Donald Trump'a karşı zafer elde edeceği yönündeydi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 10:58
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    ABD'de yapılan başkanlık seçimleri öncesi yapılan anketlerde; Joe Biden'ın Donald Trump karşısında ezici bir zafer elde edeceğine dair rakamlar gösterildi.

    ANKETÇİLER GÜVEN KAYBETTİ

    Özellikle de kadınların ve ileri yaştakilerin Trump'a karşı olduğu ve bu iki grupta da iki haneli farkların ortaya çıkacağı öngörülüyordu.

    Ancak açıklanan seçim sonuçlarına göre şimdiye kadar bu kadar fark oluşmadı. Donald Trump, anketlerde belirtilen oranlardan daha yüksek oy aldı.

    TRUMP: SEÇİMLERİ BİZ KAZANDIK

    Beyaz Saray'da seçimlere ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Bu seçimleri biz kazandık" dedi.

    ABD’de Joe Biden ı önde gösteren anketler yanıldı #1

    270 DELEGENİN DESTEĞİ GEREKİYOR

    ABD'deki iki aşamalı seçim sistemi nedeniyle Beyaz Saray'a giden yol, 538 delegeli Seçici Kurul'da 270 delegenin desteğini almaktan geçiyor.

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