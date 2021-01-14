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ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi canına kıydı

ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi canına kıydı

Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınan ve hakkında dava açılan bir kişinin evinin bodrum katında silahla kendini vurduğu bildirildi.