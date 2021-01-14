Euro
9.0142
0.15%
Dolar
7.4095
0.09%
Altın
438.55
-0.22%
Borsa
1.559
0%
Bitcoin
275.499
9.31%
EXEN Coin
11.61
1.75%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi canına kıydı

    Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınan ve hakkında dava açılan bir kişinin evinin bodrum katında silahla kendini vurduğu bildirildi.
    • AA
    • 14.01.2021 - 07:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi canına kıydı

    ABD’nin başkenti Washington’da 6 Ocak günü gerçekleşen Kongre baskınının yankıları sürüyor…

    Yerel basında yer alan haberlere göre, Georgia eyaletine bağlı Alpharetta şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Christopher Stanton Georgia, Kongre baskını sırasında gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra evinin bodrum katında silahla kendini vurdu.

    Yetkililer, bankacılık sektöründe çalışan iki çocuk babası Georgia’nın yaşamına son verdiğini adli tıp raporunda teyit etti.

    SUÇLAMALARI KABUL ETMEMİŞTİ

    Yakınları ve yetkililerden açıklama yapılmayan Goergia, Kongre baskını günü Washington’da gözaltına alınmıştı.

    Kongreye “yasal olmayan giriş” ve “sokağa çıkma yasağı ihlali” suçlamalarıyla hakkında dava açılan Georgia, daha sonra serbest bırakılmıştı.

    Georgia'nın suçlamaları kabul etmediği, mahkemede suçlu bulunması halinde ise en fazla 180 gün hapis veya 1000 dolar para cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

    ABD de Kongre baskınında gözaltına alınıp bırakılan bir kişi canına kıydı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir