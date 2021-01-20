Euro
9.0349
-0.25%
Dolar
7.4514
-0.18%
Altın
444.99
0.74%
Borsa
1.562
-0.2%
Bitcoin
262.995
-4.68%
EXEN Coin
20.34
9.35%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C
    ABD'de Kongre binasına gidiş yolunda sıkı güvenlik

    ABD'de Kongre binasına gidiş yolunda sıkı güvenlik

    Yemin töreni öncesi Washington’da elleri tetikte bekleyen Amerikan askerleri, her sokak başında kimlik kontrolü yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'de başkent Washington’da Donald Trump dönemine resmen son verecek yemin töreni, 6 Ocak’ta 5 kişinin hayatını kaybettiği ABD Kongre binası Capitol’ün Trump yanlılarınca işgali gölgesinde, bugün gerçekleşecek.

    Sayısı 20 bini geçen Ulusal Muhafızlar, Başkan seçilen Demokrat Partili Joe Biden’in yemin töreni için Washington çevresindeki kilit bölgelere yerleştirildi.

    ABD de Kongre binasına gidiş yolunda sıkı güvenlik #1

    HER SOKAK BAŞI KONTROL

    Washington’da Kongre binasına gitmek için de her sokak başında araçlar, Ulusal Muhafızlar tarafından durdurulup, kimlik kontrolü sonrası geçiş yapabiliyor.

    ABD'de Kongre binasına gidiş yolunda sıkı güvenlik İZLE

    TÜM TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK YAPILDI

    Kongre binasına konuşlandırılan askeri birlikler; patlayıcı cihazlar, intihar saldırısı yapabilecek ‘kamikaze’ uçakları, bomba taşıma ihtimali olan uzaktan kumandalı insansız hava araçları ve törendeki konuklara ateş açılması gibi tehditlere karşı da hazırlandı.

    ABD de Kongre binasına gidiş yolunda sıkı güvenlik #2

    ABD de Kongre binasına gidiş yolunda sıkı güvenlik #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir