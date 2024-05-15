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ABD'nin New York kentinde konsere giden Bird Piche isimli genç kız, hayatının belki de en büyük talihsizliğini yaşadı.

Avustralyalı müzik grubu Trophy Eyes'ın 30 Nisan'da New York'ta gerçekleştirdiği konserde grubun solisti John Floreani, hayranlarının üzerine atladı.

Hayranlarının üzerine atladı

Grubun solistinin kalabalığın üzerine atlamasının ardından baygınlık geçiren Piche, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, kısmen felç geçiren kadının ciddi bir omurilik yaralanması geçirdiğini belirterek Piche'yi kapsamlı bir ameliyata aldı.

Genç kız felç geçirdi

Trophy Eyes'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, kazanın grubun tüm üyelerini derinden sarstığı belirtildi.

Tedavi sürecinde Piche'nin yanında olmaya çalıştıklarını vurgulayan Trophy Eyes, yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“30 Nisan gecesi trajik bir kaza sonucunda bir Trophy Eyes hayranı konser alanında yaralandı. Hemen gösteriyi durdurduk ve John, aile ile birlikte hastaneye gitti. Ailenin izniyle bu konuyu şimdiye kadar kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındık. Arkadaşımız Bird, şu anda iyileşiyor ancak önünde hala uzun bir yol var. Bu durum hepimizi derinden sarsıyor ve Bird'ün bu zor zamanında yardımcı olmak için çaba gösterirken sabrınızı rica ediyoruz."