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    ABD'de kritik eyaletlerde, 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi

    ABD'de kritik eyaletlerde, 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi

    Birleşik Devletler'deki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılan 150 binden fazla oyun oy verme süresi dolmadan seçim merkezlerine ulaştırılamadığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 00:13
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 00:40
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde oy sayım işlemleri devam ederken yeni bir gelişme daha meydana geldi.

    Washington Post'un ABD Posta Servisi'nden bir kaynağa dayandırdığı habere göre, seçimin yarışının kaderini belirleyeceği öngörülen bazı kilit eyaletlerde, seçim günü öncesinde postalanan oy pusulalarının bir bölümü oy verme süresi içinde teslim edilemedi.

    12 binden fazla oyun henüz kazananın belli olmadığı 5 eyaletten postalandığı ifade edildi.

    ABD de kritik eyaletlerde, 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi #1

    KRİTİK EYALETLERDE SONUCU ETKİLEYEBİLİR

    Bu arada ABD Posta Servisi'nin başkent Washington'daki federal mahkemeye yaptığı bildirime göre posta yoluyla kullanılan oylardan, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentindekilerin yüzde 33.7'si, Georgia eyaletinin Atlanta kentindekilerin yüzde 17.9'u, Michigan eyaletinin Detroit kentindekilerin yüzde 21.1'i, Kuzey Carolina eyaletinin Greensboro kentindekilerin yüzde 27.1'i ve Wisconsin eyaletinin Lakeland kentindekilerin yüzde 23.2'si seçim gününde teslim edilemedi.

    ABD de kritik eyaletlerde, 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi #2

    2 EYALETTE GECİKEN OYLAR GEÇERSİZ SAYILACAK

    Seçim günü sonrasında teslim edilen oylar, ilgili eyaletin yasaları uyarınca ya sayıma dahil ediliyor ya da geçersiz sayılıyor. Buna göre Nevada, Kuzey Carolina ve Pensilvanya'da 3 Kasım'da sonra gelen oylar dikkat alınacak ancak Arizona ve Georgia'da oy verme süresinden sonra teslim edilen oylar kabul edilmeyecek.

    Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülkede posta yoluyla yaklaşık 65 milyon oy kullanılmıştı.

    Henüz sonuca yansımayan oyların, adaylar arasında yakın rekabete sahne olan kritik eyaletlerdeki sonucu etkileyebileceği belirtiliyor.

    ABD de kritik eyaletlerde, 150 binden fazla oy zamanında teslim edilemedi #3

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