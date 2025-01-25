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Haber Merkezi

ABD'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

43 yaşındaki Quinton Earl Lofton, Fike Lisesi'nde 17 yaşındaki bir öğrenciye saldırdığı için tutuklandı.

Wilson İlçe Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, okul koridorunda gerçekleşen olayda Lofton, öğrenciyi boğazından yakalayıp merdivenden aşağı itti.

ÖĞRENCİ VELİSİ BAŞKA BİR ÖĞRENCİYE SALDIRDI: ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Görüntülerde, saldırı sonrası öğrencinin nöbet geçirdiği ve ardından yardımla ayağa kalktığı görülüyor.

Okul Müdürü Dr. Ross Renfrow, velilere gönderdiği mesajda, "Bir veli ofise yönlendirilmesine rağmen doğrudan koridora giderek, okul dışında yaşanan bir olay nedeniyle öğrenciye saldırdı." açıklamasını yaptı.

"KARDEŞİM HALA TRAVMA ETKİSİNDE"

Mağdur öğrencinin ablası Shaniqua, "Kardeşim hala travma etkisinde ve sarsılmış durumda." dedi.

7 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakılan Lofton, ağır saldırı ve kamu düzenini bozma suçlarından yargılanacak. Ayrıca Wilson ilçesinde başka davaları da bulunuyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, okul müdürünün saldırganı durdurduğu ve "Geri çekil, ona dokunma" dediği duyuluyor.