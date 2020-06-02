Polis şiddetinin damga vurduğu ABD'deki protestolarda New York Polis Departmanı Şefi Terence Monahan, göstericilerin arasına girdi, onlarla birlikte diz çöktü. Şef, protestoların bitmesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, siyahi vatandaş George Floyd’un hayatını kaybetmesinin ardından protestolar artarak devam ediyor.

Polis şiddetinin damga vurduğu protestolar ülke geneline yayılırken, bazı bölgelerden gelen dayanışma görüntüleri gündem oldu.

EL ELE TUTUŞUP, DİZ ÇÖKTÜ

New York Polis Departmanı (NYPD) Şefi Terence Monahan, George Floyd protestocularıyla Manhattan'daki Washington Square Park’ın dışındaki göstericiler ile dayanışma içinde el ele tutuşarak diz çöktü.

ABD'de polis şefi eylemcilerle birlikte diz çöktü ViDEO

"HEPİMİZ MİNNESOTA'DAKİ OLAYIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yüzlerce göstericiden oluşan kalabalığa hitap eden polis şefi Monahan, “Arkadaşlar, bu protestonun sona ermesi gerekiyor. Hepimiz Minnesota'nın yanlış olduğunu biliyoruz.” dedi.

"BURADA YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

Monahan, daha sonra cuma gecesinden beri protestocularla birçok kez çatışan memurlarını işaret ederek, “Burada, Minnesota'nın haklı olduğunu düşünen bir polis memuru yok. Kavga edemeyiz. Burada yaşamak zorundayız. Burası bizim evimiz.” diye konuştu.