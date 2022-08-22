ABD'nin Arkansas eyaletinde 3 polis, otoparkta bir şüpheliyi öldüresiyle darbetti. Açığa alınan polislerin sert müdahalesi, akıllar George Floyd olayını bir kez daha getirdi.

ABD'de siyahi Geoge Floyd, Amerikan polisleri tarafından acımasızca dövülmüş ve boğazına bastırılarak öldürülmüştü.

George Floyd dünyanın gündemine oturmuş ve ABD polisi epey tepki çekmişti.

Son görüntülerin de benzer olması "ABD'de değişen bir şey yok" yorumlarına neden oldu.

Yumruklar atıp, kafasını beton zemine çarptılar

Arkansas eyaletinde 3 polis, 27 yaşındaki Randall Worcester'ı öldüresiye darbetti.

Worcester'ı 3 polisin defalarca yumrukladığı ve birkaç kez kafasını beton zemine çarptığı kameraya yansıdı.

ABD'de polis şiddeti: Kafasını beton zemine vurup yumruklarla saldırdılar

3 polis açığa alındı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polisler açığa alındı.

Polisler görevden uzaklaştırılırken Arkansas Valisi Asa Hutchinson olayın araştırılacağını söyledi.