ABD'de polisin 6 dakika boyunca yüzünü asfalta bastırdığı kişi öldü

ABD'nin Arizona eyaletinde polis, bir dükkandan alkol çaldığı açıklanan kişiyi 6 dakika boyunca sıcak asfalta bastırarak öldürdü.

ABD'nin Arizona eyaletinde polisler tarafından 6 dakika boyunca sıcak asfalta bastırılan 28 yaşındaki Ramon Timothy Lopez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TRT'nin haberine göre olay, 4 Ağustos'ta polisin bir erkeğin şüpheli davrandığını ve insanların arabalarına baktığını iddia eden bir ihbarın ardından yaşandı.

ALKOL ÇALDIĞI AÇIKLANDI

Phoenix kentindeki bir dükkandan alkol çaldığı açıklanan 28 yaşındaki Ramon Timothy Lopez polis tarafından takip edildi.

Polislerin vücut kamerası tarafından çekilen görüntülerde, Lopez'in kaçtığı ve polis memuruna şişe fırlattığı görüldü.

6 DAKİKA BOYUNCA ASFALTA BASTIRILDI

Daha sonra diğer polislerin gelmesiyle kelepçelenen Lopez yere yatırıldı ve 6 dakika boyunca vücudu sıcak asfalta bastırdı.

Baygınlık geçiren Lopez, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı.

Lopez'in kardeşi David Gonzales, KNXV-TV'ye verdiği röportajda, “Kimse mükemmel değil ama o da böyle bir şeyi hak etmedi” dedi.

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