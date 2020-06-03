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    ABD'de protestocular Burnside Köprüsü'nde uzandı

    Elleri arkalarından bağlı bir şekilde eylem yapan protestocular, dakikalarca bu şekilde bekleyerek ırkçı yaklaşıma dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 03.06.2020 - 18:24
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    ABD'de protestocular Burnside Köprüsü'nde uzandı

    Dünyanın dikkati ABD'de yaşanan ayaklanmada...

    Her yeni gün protestoların şiddeti artarken, ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan Portland kentinde ilginç bir an dikkatleri çekti.

    Binlerce kişi, kentte bulunan Burnside Köprüsü'nde ellerini arkalarından bağlayarak uzandı.

    FLOYD'UN ÖLDÜRÜLME ANINI YANSITTILAR

    Bu görüntü, George Floyd'un öldürülmeden önceki son haliydi. Irkçı yaklaşıma dikkat çekmek isteyenler, dakikalarda bu şekilde durdu.

    Binlerce protestocu elleri arkalarında Burnside Köprüsü'nde uzandı İZLE

    Köprüyü baştan sonra dolduran göstericiler, havadan görüntülendi.

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