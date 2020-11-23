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    ABD'de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi'ne maske tepkisi

    ABD'de New Jersey Valisi Phil Murphy ailesiyle bir restoranda maskesiz şekilde iki kadın tarafından basıldı.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 15:10
    • Güncelleme : 23.11.2020 - 15:12
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    ABD'de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi'ne maske tepkisi

    ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 bin 841'e yükseldi.

    Kafe, restoran ve kamu alanında maske takma zorunluğu bulunan ülkede, iki kadın tarafından restoranda ailesiyle yemek yerken yakalanan New Jersey Valisi Phil Murphy, maske takmadığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

    MASKE TAKMAYAN VALİYE TEPKİ GÖSTERDİLER

    Restoranda ailesiyle maskesiz şekilde oturan New Jersey Valisi Phil Murphy'nin masasına gelen iki kadın, Murphy'e "Nasılsın?, Maskesiz oturuyorsunuz, insanlar ölüyor" diyerek tepki gösterdi.

    O anları cep telefonuna kaydeden söz konusu kişilerin görüntülerde Murphy'e küfür ettiği görüldü.

    TEPKİLERİN ARDINDAN MASKE TAKTILAR

    Daha sonra Murphy'nin oğlu kadının telefon kılıfına iltifat ederek, "Trump telefon kılıfını beğendim. Babam Trump'ı sever. Şimdi lütfen buradan gidin" dedi. Tepkilerin ardından Vali Murphy ve kızının maske taktığı görüldü.

    ABD de restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi ne maske tepkisi #1

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