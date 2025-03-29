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AA & Ensonhaber

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Denise Casper, Boston kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün avukatının mahkemeye başvurusu üzerine yazılı kararını açıkladı.

Casper, iki sayfalık kararında Öztürk'ün sınır dışı edilmesinin 'kişinin hukuka aykırı olarak özgürlüğünden yoksun bırakıldığı iddiasıyla mahkemeye yapılan başvuru' sonuçlanana kadar durdurulmasına hükmetti.

Kararda hükümet tarafının 1 Nisan gün sonuna kadar mahkemeye gerekli savunmayı yapması istendi.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, 'Hamas destekçisi ve İsrail karşıtı deliler' olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.