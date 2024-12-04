ABD'de sağlık sigorta şirketi CEO'su Thompson, silahlı saldırıda öldürüldü

AA & Ensonhaber

ABD'de ünlü sağlık sigorta şirketi UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, New York'tabir otele giriş yaptığı sırada silahlı bir saldırganın defalarca ateş etmesi sonucu can verdi.

GÖĞSÜNE DEFALARCA ATEŞ ETTİKTEN SONRA KAÇTI

Polisin verdiği bilgilere göre, Thompson sabah saatlerinde Manhattan'da bir konferansa katılmak üzere gittiği otele giriş yaptığı sırada saldırıya uğradı. Maskeli bir saldırganın, otel girişinde Thompson’ın göğsüne defalarca ateş ettiği ve olay yerinden hızla kaçtığı bildirildi. Saldırgan, kaçış sırasında önce koşarak uzaklaştı, ardından bisiklete binerek izini kaybettirdi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE KURTARILAMADI

Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan 50 yaşındaki Thompson, burada hayatını kaybetti.

CENTRAL PARK'A KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerle saldırganın kaçış yönünü tespit etti. Saldırganın, New York'un en turistik ve kalabalık bölgelerinden biri olan Central Park'a doğru kaçtığı ve izini kaybettirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.

Polis, saldırganın maskeli ve beyaz bir erkek olduğunu belirtti ve soruşturma devam ediyor.

Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu.