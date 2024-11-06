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Haber Merkezi

ABD seçimlerinde sona doğru yaklaşılıyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'e karşı yarışı önde bitirmek üzere.

Trump delege 247 delege sayısına ulaşırken Harris 214 delegede kaldı.

DEMOKRATLARIN MORALİ DÜŞTÜ

Hal böyle olunca Trump'ın öne geçmesi ve zaferini ilan etmeye yaklaşmasıyla, Demokratların morali düştü.

Hayal kırıklığı yaşamaya başlayan bazı Harris taraftarları ise gözyaşlarına boğuldu.

Öte yandan seçimi meydanlarda dev ekranlardan takip eden bir Trump ve Harris destekçisinin o anları ise gündem oldu.

BİRİ AĞLARKEN DİĞER SEVİNDİ

Görüntüde Harris destekçisi kadın gözyaşlarıyla seçimi takip ederken Trump destekçisi genç, sevinç gösterilerinde bulundu.

Yine ABD'nin başka noktaları da aynı görüntülere sahne oldu.

İşte onlardan bazıları...