ABD'de seçimi Donald Trump kazandı: Mark Zuckerberg için zor zamanlar başlıyor

Haber Merkezi

ABD'nin tarihi başkanlık seçimi geride kaldı.

Oy sayımı devam etse de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Donald Trump, Demokrat Kamala Harris'i sandığa gömerek ikinci dönem başkanlığını ilan etti.

ABD'nin 47'nci başkanı olan Trump'ın kazanmasıyla eski defterlerin açılması bekleniyor.

"ZUCKERBERG'İ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

2020'de kaybettiği olaylı seçimden sonra yargılanan Trump, yaşananlardan Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'i sorumlu tutmuş ve seçime Facebook üzerinden hile karıştığını iddia etmişti.

Yeniden başkan seçilen Trump'ın bu konuda nasıl adımlar atacağı merak konusu olurken Zuckerberg'i zorlu günler beklediği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

"HAYATININ GERİ KALANINI HAPİSTE GEÇİRİR"

Trump, ağustos ayında çıkan kitabında, Mark Zuckerberg'in 2020 seçimleri sırasında kendisine komplo kurduğunu ve bunu tekrarlaması halinde Meta CEO'sunun 'hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini' söylemişti.

"SEÇİM DOLANDIRICILARINI TAKİP EDECEĞİM"

Trump, ayrıca daha önce de Zuckerberg hakkında kendi sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, seçilirse seçim dolandırıcılarını daha önce hiç görülmemiş seviyelerde takip edeceğini ve uzun süreler hapis cezasına çarptırılacağını yazmıştı.

"DİKKATLİ OLUN"

Trump paylaşımında, "Kim olduğunuzu zaten biliyoruz. Yapmayın, Zuckerberg dikkatli olun!" ifadelerini kullanmıştı.