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    ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 784 kişi öldü

    ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 784 artarak 116 bin 847'ye yükseldi.
    • AA
    • 13.06.2020 - 17:13
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    ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 784 kişi öldü

    ABD, koronavirüs salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

    Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 790 artarak 2 milyon 117 bin 991'e ulaştı.

    Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 784 artarak 116 bin 847'ye yükseldi.

    VAKA VE ÖLÜ SAYISI DÜŞÜYOR

    ABD'yi 829 bin 902 vakayla Brezilya, 520 bin 129 vakayla Rusya ve 310 bin 131 vakayla Hindistan izliyor. Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 402 bin 914 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 824 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    TEST YAPILAN KİŞİ SAYISI 24 MİLYONA YAKLAŞTI

    New York'u 169 bine yakın vakayla New Jersey ve 147 bini aşkın vakayla California takip ediyor. ABD'de koronavirüs testi yapılan kişi sayısı 24 milyona yaklaşırken iyileşen hasta sayısı da 842 bini geçti.

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