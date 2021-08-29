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    ABD'de Taliban protesto edildi

    ABD'nin New York kentinde yüzlerce Afgan, yakın zamanda Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban'ı protesto etti.
    • AA
    • 29.08.2021 - 01:56
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    ABD'de Taliban protesto edildi

    ABD'nin New York kentinde Afgan asıllı vatandaşların yer aldığı topluluk, Taliban'ın Afganistan'ı kontolü ele almasını protesto etti

    Kentte "Afganistan’a Özgürlük’’ adı altında düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

    AFGAN KADINLARI KORUYUN TALEBİ

    Afganistan başkenti Kabil'i yakın zamanda ele geçiren Taliban’ı protesto eden kalabalık Müslüman ülkelere Afgan kadınları korumaları için çağrıda bulundu.

    ''ABD BİZİ ALDATTI''

    New York sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler "Afganistan'ı kurtarın", "Mültecilere izin verin", "ABD bizi aldattı" yazılı pankartlar açtı.

    Grup, daha sonra Birleşmiş Milletler binası önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.

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