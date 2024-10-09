ABD'de TikTok'a dava açıldı Washington VE 13 eyalette çocukları kötü etkilediği gerekçesiyle TikTok'a davalar açıldı.

Haber Merkezi

ABD'nin başkenti Washington ve 13 eyalette sosyal medya platformu olan TikTok'a davalar açıldı.

Tiktok manipülatif olarak gençlere zarar vermekle suçlanıyor. ABD'de 170 milyon kişinin kullandığı Tiktok'a yöneltilen sulamalar bununla sınırlı değil. TikTok tüketiciyi koruma yasalarını ihlal etmek ve gençlerin ruh sağlığı krizini artırmakla suçlanıyor.

"KASITLI OLARAK ÇOCUKLARI HEDEF ALIYOR"

California Başsavcısı Rob Bonta, TikTok'un kasıtlı olarak çocukları hedef aldığını belirtti. Çocukların bağımlılık yaratan içeriklerden uzak duracak kadar olgun ve bilgi kapasitesine sahip olmadıklarını söyledi.

Başsavcı, aşırı derecede kişiselleştirilmiş algoritma ve uygulamanın anlık bildirimleri kullanması gibi özelliklerin, duygusal ve davranışsal değişikliklere yol açarak platformun aşırı kullanımını teşvik ettiğine dikkat çekti.

Geçen yıl da bazı eyaletler, Tiktok ile nstagram ve Facebook'un sahibi Meta'ya karşı benzer bir dava açmıştı. Bu davalar devam ediyor.