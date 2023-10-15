ABD'de Türk emlakçıdan büyük vurgun! Dolandırılanlar arasında Türk pilotlar var Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Türk emlak yatırımcısı, aralarında Türk pilotlarının olduğu 300 kişiyi toplam dolandırdı. Dolandırılan ve evi görmek için bölgeye giden müşteriler, harabe bir binayla karşılaştı. Mağdurların harabe evler için 30 milyon dolar ödediği öğrenildi.

ensonhaber.com

Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir dolandırıcılık olayı meydana geldi...

Amerika Baltimore'da bir Türk emlak yatırımcısı, 300 kişiyi dolandırdı. Hem emlakçı hem de pilot olan C.B. isimli şahıs, tadilat ihtiyacı bulunan evleri yenileyerek müşterilere satma vaadinde bulundu.

Müşteri evi aldıktan sonra kira getirisi alacaktı ancak bir süre sonra işler ters gitmeye başladı.

Aralarında birçok Türk pilotun bulunduğu müşteriler, 20 ay kira getirisi aldı fakat daha sonra kira gelirleri kesildi.

Evin harabe halini gördü, neye uğradığını şaşırdı

Uzun bir süre sonra bir Türk pilot evi görmek istedi. Eve ulaşan mağdur, evin önündeki çimlerin bile uzun süredir bakımsız olduğunu ve evlerin denildiği gibi olmadığını gördü.

Evin içine girdiğinde dökük, harabe bir ortamla karşılaşan mağdur neye uğradığını şaşırdı.

Şirkete gidenler eli boş döndü

Havas Sosyal Medya'nın haberine göre; evde kiracı yoktu ve kira getirileri de bir süre önce kesilmişti. Adı açıklanmayan Türk pilot, dolandırıldığını anladı.

Dolandırıcı C.B'nin bir işlem örneğinde 55 bin dolara aldığı evi 100 bin dolara sattığı ortaya çıktı. C.B'nin şirketine giden birçok mağdur, şirkette de kimsenin olmadığını gördü.

Toğlam 30 milyon dolarlık vurgun

Çağrılara ve gönderilen mesajlara geri dönüş yapmayan, sosyal medya hesaplarını kapatan zanlının, mağdurların toplam 30 milyon dolarını dolandırdığı ifade edildi.

Mağdurlar, ABD hukuku ile süreci nasıl yürüteceğini planlamaya çalışıyor.