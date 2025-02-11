Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart saat 23.50 sıralarında Timur Cihantimur'un lüks otomobille seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçtıkları tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında suçluyu koruma, Timur Cihantimur hakkında ise taksirle öldürme ve yaralama suçlarından yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

ABD'DEN TALEP EDİLMİŞTİ

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı Adalet Bakanlığı'nca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

18 Haziran'da ayrı saatlerde mahkemeye çıkarılan anne oğulun tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, Cihantimur'un avukatları müvekkillerinin kaldığı tutukevinin şartlarının çok kötü olduğunu savunarak ev hapsi veya yerinin değiştirilmesi talebinde bulunmuş ancak 21 Haziran'da yapılan Cihantimur'un ikinci duruşmasında hakim bu talebi reddetmişti.

TÜRKİYE'YE İADE KARARI

Timur Cihantimur'un ABD'de Türkiye'ye iadesine ilişkin yargılandığı dava sonuçlandı.

Mahkeme, Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Boston'da görülen davanın hakimi Donald Cabell, kararının onay için ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili bir paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüphelilerin iadesi için gerekli girşimlerin süreceğini belirtti.

Tunç, "İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir. Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.