ABD'de ünlü isimler oylarını kullandı

Kim Kardashian’dan Jennifer Lopez’e Selena Gomez’den Beyonce’ye kadar birçok tanınan isim hayranlarını oy vermeye teşvik etmek için etiket taktı.

Başkanlık seçiminin yaşandığı ABD’de tanınmış isimler de oylarını kullandı.

Cumhuriyetçi aday Donld Trump’ı destekleyen de oldu, Demokrat aday Joe Biden’ın maskesini takan da…

Ancak bu seçim onlar açısında da biraz garipleşti. Pandemi süreci sonrasında yaşanan ekonomik anlamdaki sıkıntı onları bile seçimlerin sonuçlarına daha çok kilitledi.

“OY VERDİM”

Joe Biden destekçisi bazı isimler oylarını kullandıktan sonra ilginç bir etiket taktı.

"I voted" yani “Oy verdim” yazan etiketli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan isimler, hayranlarını kendi adaylarına çekmek için oy vermeye teşvik etti.

O isimlerden bazıları şöyle:

Jennifer Lopez

Selena Gomez

Kim Kardashian

Natalie Portman

Jennifer Aniston

Demi Lovato

Gigi Hadid

Katy Perry

Beyonce

Snoop Dogg

Jessica Alba

Charlize Theron