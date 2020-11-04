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- ABD'de ünlü isimler oylarını kullandı
ABD'de ünlü isimler oylarını kullandı
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 12:00
Başkanlık seçiminin yaşandığı ABD’de tanınmış isimler de oylarını kullandı.
Cumhuriyetçi aday Donld Trump’ı destekleyen de oldu, Demokrat aday Joe Biden’ın maskesini takan da…
Ancak bu seçim onlar açısında da biraz garipleşti. Pandemi süreci sonrasında yaşanan ekonomik anlamdaki sıkıntı onları bile seçimlerin sonuçlarına daha çok kilitledi.
“OY VERDİM”
Joe Biden destekçisi bazı isimler oylarını kullandıktan sonra ilginç bir etiket taktı.
"I voted" yani “Oy verdim” yazan etiketli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan isimler, hayranlarını kendi adaylarına çekmek için oy vermeye teşvik etti.
O isimlerden bazıları şöyle:
Jennifer Lopez
Selena Gomez
Kim Kardashian
Natalie Portman
Jennifer Aniston
Demi Lovato
Gigi Hadid
Katy Perry
Beyonce
Snoop Dogg
Jessica Alba
Charlize Theron