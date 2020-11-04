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    ABD'de ünlü isimler oylarını kullandı

    ABD'de ünlü isimler oylarını kullandı

    Kim Kardashian’dan Jennifer Lopez’e Selena Gomez’den Beyonce’ye kadar birçok tanınan isim hayranlarını oy vermeye teşvik etmek için etiket taktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 12:00
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    Başkanlık seçiminin yaşandığı ABD’de tanınmış isimler de oylarını kullandı.

    Cumhuriyetçi aday Donld Trump’ı destekleyen de oldu, Demokrat aday Joe Biden’ın maskesini takan da…

    Ancak bu seçim onlar açısında da biraz garipleşti. Pandemi süreci sonrasında yaşanan ekonomik anlamdaki sıkıntı onları bile seçimlerin sonuçlarına daha çok kilitledi.

    “OY VERDİM”

    Joe Biden destekçisi bazı isimler oylarını kullandıktan sonra ilginç bir etiket taktı.

    "I voted" yani “Oy verdim” yazan etiketli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan isimler, hayranlarını kendi adaylarına çekmek için oy vermeye teşvik etti.

    O isimlerden bazıları şöyle:

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #1

    Jennifer Lopez

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #2

    Selena Gomez

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #3

    Kim Kardashian

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #4

    Natalie Portman

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #5

    Jennifer Aniston

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #6

    Demi Lovato

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #7

    Gigi Hadid

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #8

    Katy Perry

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #9

    Beyonce

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #10

    Snoop Dogg

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #11

    Jessica Alba

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #12

    Charlize Theron

    ABD de ünlü isimler oylarını kullandı #13

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