ABD'de yağmalama yapan adama saldırı

Beyaz eşya dükkanından çıktığı tahmin edilen göstericiye, kendisi gibi yağma yapan bir grup genç saldırırken, bu anlar kameraya yansıdı.

Dünyanın gözü ABD'deki ayaklanmadayken, ülke içerisinde işler iyi gitmiyor.

7 gün önce George Floyd'un bir polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan ayaklanmada, iş yerlerinin yağlamalanması sürüyor.

Göstericiler, hem polise direniyor hem de kendi içlerinde birbirlerine zarar veriyor.

Bu görüntüler de onlardan biri...

YAĞMACILARIN ARASINDA KALDI

Beyaz eşya dükkanından çıktığı gözlenen bir gösterici, kendisi gibi yağmalama yapan bir grubun gazabına uğruyor. Elindeki eşyası alınan gösterici, üstüne bir de dayak yiyor.

O anlar saniye saniye cep telefonuna yansıyor.

ABD'de yağma yapan adamın saldırıya uğrama anı İZLE