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    ABD'de yıllık enflasyon 8,3 oldu

    ABD'de nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 15:43
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    ABD'de yıllık enflasyon 8,3 oldu

    ABD'de geçtiğimiz ay açıklanan yıllık enflasyon oranı 8,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı.

    ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı.

    Beklenti 8,1'di

    Beklenti nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.

    ABD de yıllık enflasyon 8,3 oldu #1


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