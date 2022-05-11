ABD'de yıllık enflasyon 8,3 oldu

ABD'de yıllık enflasyon 8,3 oldu

ABD'de nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklandı.

ABD'de geçtiğimiz ay açıklanan yıllık enflasyon oranı 8,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 8,3 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Beklenti 8,1'di

Beklenti nisan ayında tüketici fiyatlarındaki artışın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 olması yönündeydi.