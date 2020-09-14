ABD'de yine polis şiddeti: Siyahi adamı defalarca yumrukladı

Georgia eyaletinde iki polis gözaltına almak istedikleri siyahi Roderick Walker'ı yere yatırıp döverken görüntülendi. Siyahi adam gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Clayton ilçesi Şerif Departmanı'ndan iki polis, Roderick Walker adlı siyahi Amerikalıyı gözaltına almaya çalışırken, boynuna bastırıp yüzünü yumrukladı.

Atlanta'nın güneyinde yaşanan o anlara ait en az iki video kaydı sosyal medyada yayımlandı.

Videolardan biri, park halindeki siyah bir cipin önünde bir tartışma sonrasında Walker'ın polislerce yere yatırılmasından hemen sonra başlıyor.

YÜZÜNE YUMRUK ATTI

İki polisten biri Walker'ın boğazına bastırıp onu yerde tutarken, diğeri de vücuduna ve yüzüne yumruk atıyor.

Şerif yardımcılarından birinin boğuşma sırasında “Elimi ısırdı” dediği duyulurken, Walker'ın “Ölmek üzereyim” ifadelerini kullandığı da işitiliyor.

Amerikan polisi siyahi adamı yere yatırıp defalarca yumrukladı İZLE

KADIN YALVARDI: BURNU KANIYOR

Partneri olduğu açıklanan kadın olay sırasında polislere durmaları için bağırırken, Walker'ın bilincini kaybettiği açıkça belli oluyor.

Kadın, “Onu öldürmeyin. Nefes alamıyorum diyor. Burnu kanıyor.” diye bağırıyor.

Polislerse Walker bilinçsizken, onu ters çevirip kelepçeliyor.

ŞERİF YARDIMCILARINDAN BİRİ AÇIĞA ALINDI

Clayton Şerif Departmanı Victor Hill, cuma günü yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak, konuyla ilgili iç soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Soruşturma sonuçlanana kadar şerif yardımcılarından birinin açığa alındığı da açıklandı.

AİLE İKİ POLİSİN DE GÖREVNDEN ALINMASINI İSTİYOR

Darp ve polis memuruna direnme suçlamalarıyla gözaltına alınan Walker'ın avukatı ve ailesiyse cumartesi günü basının karşısına geçerek, Walker'ın serbest bırakılmasını ve iki polisin görevden alınmasını talep etti.

Avukat, Walker ve ailesinin aracı kullanan kişiye ödeme yaptıklarını, yola çıktıklarında aracın trafik lambalarından biri yanmadığı için durdurulduğunu ve şerif yardımcılarının yolcu oldukları halde Walker'dan kimlik istediğini anlattı.

İKİ KEZ BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Walker'ın bunu reddetmesi üzerine polisler tarafından şiddete maruz kaldığını belirten avukat, müvekkilinin olay sırasında iki kez bilincini kaybetmesine rağmen tıbbi bakım almadığını da vurguladı.