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ABD'deki billboardlar hakkında fezleke
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi.
- DHA
- 26.05.2021 - 15:20
- Güncelleme : 26.05.2021 - 15:46
ABD Times Meydanı’nda FETÖ’cüler tarafından Türkiye’yi karalamaya yönelik verilen ’Stop Erdoğan’ başlıklı reklam, ABD’deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ilanlarla ilgili harekete geçti.
FİRARİ 2 FETÖ'CÜ HAKKINDA FEZLEKE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenlendi.
Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.