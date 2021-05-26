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    ABD'deki billboardlar hakkında fezleke

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren ilanlara ilişkin FETÖ firarisi 2 şüpheli hakkında fezleke düzenledi.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 15:20
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 15:46
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    ABD'deki billboardlar hakkında fezleke

    ABD Times Meydanı’nda FETÖ’cüler tarafından Türkiye’yi karalamaya yönelik verilen ’Stop Erdoğan’ başlıklı reklam, ABD’deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılmıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu ilanlarla ilgili harekete geçti.

    FİRARİ 2 FETÖ'CÜ HAKKINDA FEZLEKE

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren billboardlara ilişkin FETÖ mensubu 2 şüpheli hakkında fezleke düzenlendi.

    Fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

    ABD deki billboardlar hakkında fezleke #1

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