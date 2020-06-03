ABD'deki George Floyd protestolarında tüm detaylar

Amerika'da çıkan sokak olaylarında ne olup bittiğini anlattık. Türkiye aleyhindeki tüm görüntüleri yayınlayan YouTube gerçeklerin gösterilmesine izin vermedi.

Cansu KÜFELİ / [email protected]

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd'un, polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi, ülke çapında protestolara neden oldu. Polis şiddeti ve ırksal ayrımcılığa karşı sokaklara dökülen milyonlar, sert müdahalelerin ardından, ülke genelinde eylemlerin dozunu da artırdı.

Polis kuvvetlerinin eylemcilere biber gazı ve plastik mermi sıkmasıyla birlikte çığ gibi büyüyen tepkiler, yağmalama ve yakıp yıkma eylemlerini de beraberinde getirdi.

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GÖSTERİLER ŞİMDİDEN TARİHE GEÇTİ

Birçok kişinin hayatını kaybettiği, sayısız kişinin yaralandığı gösteriler nedeniyle büyük şehirlerde OHAL ilan edildi. Polis kuvvetlerinin yetersiz kalmasının ardından göreve çağrılan Ulusal Muhafız Birlikleri, sokaklarda devriye gezmeye başladı.

ABD Başkanı Trump, toplumsal huzuru sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını defalarce yineleyerek, halkı "ateş açmakla" tehdit etti. Yetkililer tarafından yapılan sükûnet çağrıları, adalet isteyen milyonları durdurmaya yetmedi.

Etkisi gittikçe güçlenen ve başka ülkelere de yayılan şiddetli gösteriler, ABD ve dünya tarihine adını yazarken, olaylardaki tüm detayları sizler için anlattık.

YOUTUBE'UN YAYINLAMADIĞI GÖRÜNTÜLER

Gerçeklerin gösterildiği görüntülerin YouTube'da yayınlanmasına izin verilmedi.

Sokakların savaş alanına döndüğü olayları göstermek istemeyen YouTube, Türkiye hakkındaki tüm yalanların yayıldığı mecra olarak biliniyor.

Türkiye'nin tüm değerlerine hakaret edilen binlerce video YouTube izleyicilerine sunuluyor.