ABD'deki gösteri sırasında para veriliyor iddiası

Amerikalı milyarder George Soros'un, George Floyd'un ölümünün ardından göstericilere para verdiği iddia edilirken, olaya iliştin bazı görüntüler ortaya çıktı.

ABD'nin Minneapolis kentinde polisin boğazını diziyle sıkarak nefessiz bıraktığı siyahi George Floyd'un ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler devam ederken, ortaya atılan bir iddia olayın boyutunu değiştirecek nitelikte oldu.

Ülkenin her bir eyaletinde ayaklanmaların ardında, ANTIFA gruplarının olduğu belirtiliyor.

Bu gruplara desteği ise eski bir Nazi olduğu belirtilen Amerikalı milyarder George Soros'un verdiği aktarılıyor.

Soros'un geçmiş dönemde Obama'yı desteklediği açıkça görülürken, ABD'nin şu anki başkanı Donald Trump'a yönelik olarak bu hareketi başlattığı ifade ediliyor.

TERÖRİST İLAN EDECEK

Buna göre Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayaklanmaların ANTIFA grupları tarafından gerçekleştirildiğini ve onları terörist olarak ilan edeceklerini söylemişti.

ABD'de Soros eylemcilere para veriyor iddiası İZLE

'PROTESTOCULARA PARA VERİLİYOR' İDDİASI

Bugün ortaya çıkan görüntü ise ortaya atılan iddiaları destekler gibi... Protestolar sırasında bir kişinin, gösteriyi yapan başka bir kişiye para verdiği iddia ediliyor.