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    ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü

    ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü

    Polisin gözaltına almaya çalıştığı sırada kullandığı orantısız şiddet nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd’un ölümünün ardından alevlenen protesto gösterileri, yağmalama eylemlerine dönüştü.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 09:42
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    ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü

    ABD’nin Minneapolis kentinde, gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada polisin aşırı kuvveti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd’un ölümü, ülke genelinde gitgide alevlenen toplumsal tepki hareketlerine neden oldu.

    Günlerdir Floyd’un öldürülmesinin ardından sokalarda adalet isyanında bulunan binlerce insanın katıldığı protesto gösterileri, polisin müdahalesiyle daha da şiddetlendi.

    SAVAŞ ALANINI ANDIRAN SAHNELER

    ABD polisinin siyahi vatandaşlara karşı uyguladığı ayrımcı politika, şiddet eylemlerine dönüşerek ülkenin üzerine yağmaya başladı.

    ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü ViDEO

    Protestoların kaosa dönüştüğü Minneapolis’te halk, eylemlerin dozunu artırarak mağazaları yağmalamaya başladı.

    MARKET SAHİBİ YAĞMACIYI VURDU

    Dünyaca ünlü market zincirlerinden yerel işletmelere kadar yüzlerce işletmenin camları kırıldı, dükkanların altı üstüne getirildi.

    Yağmalama eylemleri sırasında bir rehin dükkanına girmeye çalışan kişi, dükkan sahibi tarafından vurularak öldürüldü.

    POLİS MÜDAHALE EDEMEDİ

    Minneapolis polisi, olaylara müdahale etmekte yetersiz kalırken,sokaklarsa savaş alanına döndü.

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