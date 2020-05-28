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- ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü
ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü
- Haber Merkezi
- 28.05.2020 - 09:42
ABD’nin Minneapolis kentinde, gözaltına alınmaya çalışıldığı sırada polisin aşırı kuvveti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd’un ölümü, ülke genelinde gitgide alevlenen toplumsal tepki hareketlerine neden oldu.
Günlerdir Floyd’un öldürülmesinin ardından sokalarda adalet isyanında bulunan binlerce insanın katıldığı protesto gösterileri, polisin müdahalesiyle daha da şiddetlendi.
SAVAŞ ALANINI ANDIRAN SAHNELER
ABD polisinin siyahi vatandaşlara karşı uyguladığı ayrımcı politika, şiddet eylemlerine dönüşerek ülkenin üzerine yağmaya başladı.
ABD’deki gösterilerde marketi yağmalayan kişi öldürüldü ViDEO
Protestoların kaosa dönüştüğü Minneapolis’te halk, eylemlerin dozunu artırarak mağazaları yağmalamaya başladı.
MARKET SAHİBİ YAĞMACIYI VURDU
Dünyaca ünlü market zincirlerinden yerel işletmelere kadar yüzlerce işletmenin camları kırıldı, dükkanların altı üstüne getirildi.
Yağmalama eylemleri sırasında bir rehin dükkanına girmeye çalışan kişi, dükkan sahibi tarafından vurularak öldürüldü.
POLİS MÜDAHALE EDEMEDİ
Minneapolis polisi, olaylara müdahale etmekte yetersiz kalırken,sokaklarsa savaş alanına döndü.