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    ABD'deki kayıp 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu canlı yayından ayrıldı

    ABD'deki kayıp 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu canlı yayından ayrıldı

    Sunucunun ABD'deki kayıp 8 saatini hatırlatması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bağlandığı KRT TV canlı yayınını terk etti.
    • 02.11.2022 - 22:19
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 22:27
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok konuşulan ABD ziyaretinin ardından dün İngiltere'ye gitti.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV canlı yayınına bağlandı.

    Savaş Kerimoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Londra'ya niye gittiğinden bahsetti.

    Yayını terk etti

    Ancak Kerimoğlu'nun ABD ziyaretindeki kayıp 8 saatinin hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, yayını aniden terk etti.

    "Başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü 8 saat hep soruluyor"

    Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusu yöneltti.

    "Şimdilik iyi akşamlar diyeyim"

    Kılıçdaroğlu bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim" ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.

    ABD'deki kayıp 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu canlı yayından ayrıldı VİDEO

    8 saatte hamburger yemeye gittiğini söylemişti

    ABD'de çeşitli temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, New York'taki temaslarını tamamlamasının ardından kara yolu ile Pensilvanya üzerinden Washington'a gitmişti.

    Kılıçdaroğlu, ortadan kaybolduğu anları "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirmişti.

    ABD deki kayıp 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu canlı yayından ayrıldı #1


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