ABD'deki üniversite protestolarında direnişin karesi: Time dergisi kapağına taşıdı ABD merkezli dünyaca ünlü Time dergisi, üniversitelerde başlayan İsrail karşıtı eylemlerden bir kareyi kapağına taşıdı. Fotoğraf karesinde yüzünü Filistin kefiyesiyle kapatan bir gencin aynı zamanda zafer işareti yaptığı görüldü.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü bitmek bilmiyor.

Refah'ı da işgal eden İsrail, kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldürüyor.

Her gün saldırılarına bir yenisini daha ekleyen İsrail'in katliamları, dünyadaki birçok üniversite öğrencisini ayağa kaldırdı.

Time'dan dikkat çeken kapak

ABD'nin Columbia Üniversitesi'nde nisan ortalarında başlayan ve dünyanın dört bir yanına yayılan gösteriler sürerken dünyaca ünlü Time dergisi, dikkat çeken bir kapakla okuyucularının karşısına çıktı.

Kapakta, ABD'de üniversite öğrencilerinin başlattığı İsrail karşıtı protestolardan bir kareye yer verildi.

Karede genç bir kız öğrencinin, Filistin kefiyesiyle (geleneksel örtü) yüzünü kapattığı görüldü.

"Kampüs isyanı..."

Ayrıca yine kapakta, genç kızın zafer işareti yapması da yer aldı.

Derginin kapağında son olarak 'Kampüs isyanı' ve 'Amerikan üniversitelerinden görüntüler' ifadeleri yer aldı.

İşte ABD merkezli Time dergisinin kapağı...