ABD'den 'Baas rejiminin Şam'daki Adra Hapishanesi'nin eski müdürü' hakkında yargılama kararı

AA

Suriye'de tarihi gelişmelere şahitlik edilmeye devam ediliyor...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, uzun süre yaşanan sessizlikten sonra 27 Kasım'da tekrar harekete geçen Suriyeli muhaliflerin son olarak Şam'ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası çökertildi.

Esad rejiminin devrilmesi sonrası dikkat çeken gelişmeler yaşanırken, Suriye'nin kötü şöhretli gözaltı merkezleri açılıp işkencelerin boyutları da ortaya çıkartılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda New York Times'ta yer alan Baas rejiminin Şam'daki Adra Hapishanesi'nin eski müdürüne ilişkin haberi çok konuşuldu.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Habere göre, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles Federal Mahkemesi'nin jürisi tarafından hazırlanan iddianamede, Şeyh'in 2005-2008 yılları arasında müdürü olduğu Adra Hapishanesi'nde tutulan kişilere işkence emri verdiği ve bu işkencelere bizzat katıldığı bildirildi.

İddianamede, hapishanede tutulanların "ceza kanadı" adlı bölümde tavana asılarak dövüldüğüne ve ağır fiziksel işkencelerle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

İKİ SURİYELİ YETKİLİYE DAHA DAVA AÇILDI

Savcı Martin Estrada, Şeyh hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin, "Bu iddianamede yer alan ağır insan hakları ihlalleri ürkütücü boyuttadır." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı ayrıca, Şam'daki bir askeri üste işkence yaptıkları iddia edilen iki Suriyeli yetkiliye daha dava açtı.

LOS ANGELES'TE YAKALANMIŞTI

Esad rejiminin eski Deyrizor Valisi Şeyh, ülkesinde bulunduğu dönemde siyasi muhaliflere işkence etmek ve öldürmek suçlamasıyla ABD'nin Los Angeles şehrinde temmuz ayında gözaltına alınmıştı.

2020'den bu yana Los Angeles'ta ikamet eden Şeyh hakkında, ABD vatandaşlığına geçmek için 2023'te yaptığı başvuruda yanlış bilgiler verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

Suç duyurusuna göre, Adra Hapishanesi'ni yöneten, polislik, istihbarat subaylığı ve tuğgenerallik yapan eski Deyrizor Valisi Şeyh, siyasi inançları nedeniyle kimseye işkence edip etmediği veya herhangi bir cinayete karışıp karışmadığı konusunda yanlış beyanda bulunmuştu.

NE OLMUŞTU

Şeyh, 2005-2008 yılları arasında Adra Hapishanesi'ni yönetmişti.

Adra Hapishanesi'nde aç bırakıldıklarını, dövüldüklerini, işkence gördüklerini ve tecavüze uğradıklarını anlatan eski mahkumların birçoğu yıllarca yargılanmayı beklemişti ya da ölmüştü.

Şeyh'in Deyrizor ilinde Temmuz 2011-Aralık 2013 tarihlerinde üstlendiği Valilik ve çeşitli güvenlik birimlerindeki görevleri sırasında, rejim güçlerinin 312'si çocuk, 261'i kadın olmak üzere 3 bin 933 sivili öldürdüğü bilgisi paylaşılmıştı.