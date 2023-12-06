ABD'den DEAŞ ile mücadele açıklaması: Türkiye aktif rol oynadı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonunda oldukça aktif rol oynadığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

ABD'den dikkat çeken bir Türkiye açıklaması geldi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun politik danışmanlar düzeyindeki yıllık toplantısında bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilisi Ian McCary, Türkiye'nin küresel koalisyonun önemli bir üyesi olarak oldukça aktif rol üstlendiğinin altını çizdi.

"İş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız"

McCary, "Türk ortaklarımızla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşansa da Türkiye hükümetiyle terörle mücadele iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız" ifadesini kullandı.

Türkiye ve ABD'nin DEAŞ ile mücadele kapsamında Afrika gibi diğer bölgelerde de diyalog halinde olduğunu belirten McCary, Türkiye'nin Sahra Altı Afrika ülkelerindeki gelişmeleri yakından izlediğini aktardı.

2014'te kuruldu

ABD tarafından 2014'te kurulan ve 86 üye ülke ile kurumdan oluşan DEAŞ ile mücadele koalisyonu Irak ve Suriye'deki bölgelerin kontrolünü DEAŞ'ın elinden almakta görev üstlendi.